بالصور.. الجامعة الروسية تكرم الكابتن ربيع ياسين وعبدالظاهر السقا

شهدت الجامعة المصرية الروسية اليوم الأربعاء، انطلاق أول ماراثون دراجات بالجامعة والاكبر بمدينة بدر, بمشاركة الكابتن ربيع ياسين نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق والمدير الفنى لمنتخب الشباب السابق، والكابتن عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق والمدرب المساعد للإنتاج الحربى ..

وأقيمت ندوة رياضية على هامش انطلاق الماراثون برعاية الدكتور شريف حلمي رئيس الجامعة، والعميد مصطفي فهمي رئيس جهاز مدينة بدر، حرصاً منهم علي توجيه رسالة بضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضي داخل الجامعة، وتشجيع الطلاب علي ممارسة الرياضة في مختلف الانشطة ..

وقال محمد الشرقاوي المستشار الاعلامي للجامعة المصرية الروسية، في بيان صادر عن الجامعة اليوم، أن الضيوف حرصوا علي الإجابة على كافة أسئلة الطلاب، وكشفوا عن أهم المحطات فى مشوارهم الرياضي، مشيراً الي انهم حرصوا على توجيه رسائل للطلاب علي ضرورة تمسكهم بحلمهم والسعى لتحقيقه من خلال الاجتهاد فى الدراسة ومن ثم الحياة العملية فيما بعد ..

وفى ختام الندوة منح الدكتور شريف فخري نائب رئيس الجامعة، درع الجامعة واتحاد الطلاب برئاسة محمود الشوادفي لكلاً من الضيوف، وسط حرص الطلاب التقاط الصور التذكارية معهم وهو ما تقبلوه بصدر رحب وقاموا بتلبية رغبة جميع الطلاب ..

جدير بالذكر، الكابتن ربيع ياسين له تاريخ حافل بالإنجازات جعل منه أحد أساطير الكرة فى مصر، شارك مع المنتخب في نهائيات كأس العالم 1990 بإيطاليا، وشارك مع منتخب مصر في 118 مباراة دولية، وايضاً الكابتن عبد الظاهر السقا له تاريخه مع منتخب مصر الأول خاصة انه لعب 111 مباراة دولية، وهو واحد من ستة لاعبين تخطوا المئة مباراة مع المنتخب.