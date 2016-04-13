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حبس مشرف مبيعات 4 أيام لإتجاره في الأقراص المخدرة‎ بسوهاج

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حبس مشرف مبيعات 4 أيام لإتجاره في الأقراص المخدرة‎ بسوهاج حبس مشرف مبيعات 4 أيام لإتجاره في الأقراص المخدرة‎ بسوهاج

 

مراسل «ONA» :

 أمرت نيابة قسم أول سوهاج، بحبس المتهم «صلاح.ط.أ » مشرف بيع بإحدى الشركات 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة، وتم ضبط 9300 قرص مخدر داخل سيارة ملاكى كان يقودها المتهم  .

وكان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من المقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث قسم ثانى، والنقيب محمود عزت معاون مباحث وحدة الإشتباه، يفيد بضبط عامل لحيازته كمية من الأقراص المخدرة.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث القسم، والرائد أحمد المراغى معاون أول مباحث القسم، أوضحت التحريات عن قيام المتهم 50 عاماً  بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة، تمكن النقيبان محمود عزت معاون مباحث وحدة الإشتباه بسوهاج، وعبد اللاه الشريف، وكريم المدنى معاونا مباحث قسم ثانى سوهاج من ضبط المتهم أثناء قيادته للسيارة رقم 5176 ه أ ب ملاكى بشارع التحرير، وبحيازته 9300 قرص مخدر، ومبلغ مالى 1500 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل عملية التنقل، وتوزيع المواد المخدرة والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات .

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