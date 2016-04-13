الخارجية تهيب بمواطني الدولة الاطلاع على إرشادات ونصائح السفر

حثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة على مراعاة واتباع إرشادات ونصائح السفر قبل سفرهم خارج الدولة وذلك حفاظاً على أمنهم وسلامتهم ولتجنب التعرض إلى أي خطر ممكن أو متوقع حدوثه في تلك الدول.

وأكد راشد علي الظاهري مدير إدارة شؤون المواطنين بالإنابة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أهمية اطلاع مواطني الدولة الراغبين في السفر على إرشادات ونصائح السفر والاطلاع على جدول تحذيرات السفر وما قد يطرأ عليه من تحديثات والموجود على صفحة شؤون المواطنين في الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي/ www.mofa.gov.ae /والتي تشمل كافة المعلومات والخدمات المخصصة التي تلبي احتياجات مواطني الدولة المسافرين للخارج.

وحث الظاهري مواطني الدولة الراغبين في السفر إلى التسجيل في خدمة "تواجدي" وتسجيل أسرهم من كبار السن والأطفال وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي/ www.mofa.gov.ae /أو التطبيق الذكي "UAEMOFA" حيث تمكن الخدمة الوزارة وبعثاتها في الخارج من التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات أثناء سفرهم وتواجدهم في الخارج وتقديم المساعدة لهم.

ودعا الظاهري مواطني الدولة إلى ضرورة احترام القوانين العامة للبلد المضيف وذلك حرصاً على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في الخارج.

وأكد ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية لدى وصولهم إلى مطار البلد المقصود والافصاح عن بعض المعلومات الشخصية المهمة إن طلبت مثل مدة الإقامة ومقر الإقامة وتذكرة السفر وتاريخ العودة والمبلغ المالي المحمول نقدا خلال تواجدهم في البلد المضيف.

وأشار إنه يتوجب على المسافرين القادمين أو المغادرين من دول الاتحاد الأوروبي حاملين معهم مبلغ 10 آلاف يورو أو أكثر نقدا الإفصاح عنه لدى موظف الجمارك.. وشدد الظاهري على ضرورة تجنب مواطني الدولة السفر إلى مناطق الاضطرابات الأمنية ومتابعة جدول تحذيرات السفر قبل تحديد وجهتهم.

ونصح الظاهري مواطني الدولة بالسفر جواً تجنباً لأية حوادث مرورية لا قدر الله .. وفي حال ضرورة السفر عن طريق البر دعا الظاهري مواطني الدولة المسافرين بضرورة أخذ الحيطة والحذر مع أهمية اتباع القوانين والنظم المرورية والتعليمات المتعلقة بالسلامة أثناء القيادة.

وأكد على ضرورة اختيار السكن المناسب الذي تتوفر فيه شروط الأمن والسلامة وتجنب السكن في الأماكن التي تفتقر لهذه الشروط وعدم ترك أبواب الشقق أو الغرف مفتوحة مع ضرورة التأكد من هوية الشخص قبل فتح الأبواب وعدم ترك الأطفال بمفردهم في الخارج وتفادي الخروج بشكل فردي خصوصا في أوقات متأخرة من الليل.

وأشار إلى أهمية عدم المبالغة في المظاهر من خلال لبس المقتنيات الثمينة التي تشد الانتباه في الأماكن العامة التي يرتادها الناس على مختلف جنسياتهم ومستوياتهم وفي حال اصطحاب مرافقين من غير المواطنين يجب اتباع الإجراءات الاعتيادية لاستخراج تأشيرة الدخول المسبقة ومراعاة الاحتفاظ بتعهد خطي من الكفيل بتحمل جميع مصاريف الخدم.

وشدد الظاهري على أهمية الاحتفاظ بجوازات السفر في مكان آمن في مقر السكن وعدم حملها معهم في الأسواق والأماكن العامة وأخذ صورة منها ومن خلاصة القيد وحفظها في مكان يمكن الوصول له بسهولة فيما بعد متى استدعت الحاجة مثل البريد الإلكتروني.. كما أشار إلى ضرورة التأكد من صلاحية جوازات السفر والمدة التي تكفي لفترة المغادرة والعودة على أن لا تقل عن ستة أشهر.

وحث الظاهري مواطني الدولة المسافرين للخارج بصحبة أبنائهم على متابعة أبنائهم بالأخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومراقبتهم خاصة في الأماكن العامة وعدم الغفلة عنهم تجنبا لضياعهم أو إصابتهم بأي مكروه.

> ونوه الظاهري إلى ضرورة الإحتفاظ بأرقام الطوارئ للتواصل مع الوزراة أو بعثة الدولة لدى بلد المقر أو على الرقم الخاص بالدول التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي لدولة الإمارات لاستخدامه في حالة تعرض المواطن لأي طارئ " 600599991 - 00971 " متمنيا لمواطني الدولة قضاء إجازة سعيدة وآمنة وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام.

>