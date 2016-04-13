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بالصور.. وكيل التربية التعليم بأسيوط يكرم فريق التعلم النشط بإدارة أبنوب

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بالصور.. وكيل التربية التعليم بأسيوط يكرم فريق التعلم النشط بإدارة أبنوب بالصور.. وكيل التربية التعليم بأسيوط يكرم فريق التعلم النشط بإدارة أبنوب
كرم عبد الفتاح أبو شامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، فريق وكوادر التعلم النشط بإدارة أبنوب التعليمية، وذلك بمقر مكتبه بمديرية التربية والتعليم، وذلك لمجهود الفريق الذى قام بإعداد المعرض السنوى للوسائل التعليمة بإدارة أبنوب التعليمية.

وشمل التكريم كلا من إيمان محمد على، وفاطمة حسين عبد العليم، ونجوى بركات، وشيرين بغدادى، وسعد رمضان عثمان، ووفاء محمود محمد، وحسين جمال محمد رزق، ورامى بلال إسماعيل، ورمضان عبد الحليم، ومحمد زيدان ديب مسئول التعلم النشط بإدارة أبنوب التعليمية.

وقال عبد الفتاح أبو شامة، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المديرية تدعم أبناءها من خلال التشجيع المستمر، وتوفير كافة السبل لإخراج مواهبهم بما يخدم العملية التعليمية وتقديم المناهج بصورة مبسطة لأبنائنا المتعلمين، مشيرا إلى أن التعلم النشط يساعد على تحقيق متعة لدى المتلقى من خلال المشاركة والتعلم عن طريق الألعاب والأنشطة المختلفة التى تجعل التعلم باقى الأثر فى ذهن المتعلم، وتجعل المدرس يقوم بتوصيل المعلومة بطرق غير تقليدية.

ومن جهته قال محمد زيدان ديب، مسئول التعلم النشط بإدارة أبنوب التعليمية، إن معرض التعلم النشط كان نتاج وحصاد عام كامل وكانت فكرة المعرض قائمة على "تحقيق متعة التعلم، واستثمار خامات البيئة وشعار المعرض "معنا التعلم متعة"، وكان الهدف منه تبادل خبرات الزملاء، وإتاحة فكر جديد وإثراء العملية التعليمية، ومشاركة التلاميذ فى إعداد الوسائل التعليمية وإنتاج الوسيلة بدلا من شرائها.

وأضاف ديب، أن المعرض حقق نجاحا كبيرا بمشاركة المدارس، حيث شاركت 56 مدرسة من إجمالى 66 مدرسة فضلا عن إنتاج أكثر من 50 وسيلة، وظهور أفكار جيدة وألعاب تعليمية أظهرت إبداع المعلمين.

وكيل التربية التعليم بأسيوط يكرم فريق التعلم النشط بإدارة أبنوب (1)

وكيل التربية التعليم بأسيوط يكرم فريق التعلم النشط بإدارة أبنوب (2)

وكيل التربية التعليم بأسيوط يكرم فريق التعلم النشط بإدارة أبنوب (3)

وكيل التربية التعليم بأسيوط يكرم فريق التعلم النشط بإدارة أبنوب (4)

وكيل التربية التعليم بأسيوط يكرم فريق التعلم النشط بإدارة أبنوب (5)

وكيل التربية التعليم بأسيوط يكرم فريق التعلم النشط بإدارة أبنوب (6)

وكيل التربية التعليم بأسيوط يكرم فريق التعلم النشط بإدارة أبنوب (7)

وكيل التربية التعليم بأسيوط يكرم فريق التعلم النشط بإدارة أبنوب (8)

وكيل التربية التعليم بأسيوط يكرم فريق التعلم النشط بإدارة أبنوب (9)


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