مؤتمر الجراحين المصرية: زراعة الكبد الحل الأمثل للفشل الكبدى

أكد الدكتور عادل أحمد حسنى أستاذ جراحة وزراعة الكبد بكلية طب قصر العينى، أن ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس سى فى مصر أدى إلى انتشار الفشل الكبدى وتكون بؤر سرطانية فى الكبد ما يتحتم معه زراعة كبد للمريض كحل أمثل لمواجهة الفشل الكبدى.

وقال الدكتور عادل حسنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش مؤتمر جمعية الجراحين المصرية الذى انطلقت فعالياته اليوم برئاسته "تواجه مصر مشكلة عدم تفعيل قانون زراعة الأعضاء من موتى جذع المخ رغم إقرار القانون من البرلمان"، مشيرا إلى أن الأطباء يعتمدون على زراعة الكبد من متبرع حى.

>وأوضح أستاذ جراحة وزراعة الكبد أن الأدوية الحديثة لفيروس سى ستؤدى حتما لتقليل مضاعفات الفيروس، وبالتالى تقليل الحاجة لزراعة الكبد، لكن ذلك لن يكون إلا بعد مرور من 10 أو 15 عاما من الآن أى بعد اختفاء جيل مصاب بسرطان وتليفات الكبد قبل ظهور الأدوية الجديدة.

وأكد الدكتور عادل حسنى من داخل مقر المؤتمر الذى يختتم فعالياته 15 إبريل الجارى، أنه يفضل تلقى مريض زراعة الكبد الأدوية الجديدة لعلاج فيروس سى قبل إجراء زراعة الكبد إن أمكن وذلك طبقا لمعايير معملية معينة، موضحا أن الخبرة المصرية ونتائج زراعة الكبد فى مصر تضاهى المستويات العالمية، وقد أجريت حوالى 3000 عملية زرع كبد فى مصر منذ 2001 وحتى اليوم.

وكشف الدكتور عادل عن أن وزارة الصحة تتوسع فى مراكز زراعة الكبد، وأصبح لديها الآن 4 مراكز هى مستشفى الساحل التعليمى، ومعهد الكبد ومعهد ناصر ومستشفى الشيخ زايد التخصصى إضافة إلى المستشفيات الجامعية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد أستاذ الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم سكرتير عام المؤتمر، إن المؤتمر سيناقش الموضوعات الأساسية فى كل فروع الجراحة العامة ونتائج جراحات السمنة المفرطة على المدى البعيد وذلك من خلال 10 جلسات تفاعلية، مع تخصيص جلسات لاستعراض الجديد فى جراحات السمنة المفرطة والكبد والقنوات المرارية والبنكرياس.

وأضاف الدكتور محمد فريد "يشمل المؤتمر جلسة عن التهابات البنكرياس الحادة الناجمة عن الحصوات المرارية وجلستين".

وخصص الدكتور نبيل جاد الحق أستاذ جراحات الجهاز الهضمى جلسة عن التهابات البنكرياس الحادة الناتجة عن حصوات المرارة، مشيرا إلى تخصيص جلسة لجراحة المناظير وجلسة عن الجهاز الهضمى وجلستين عن جراحات القولون والمستقيم والشرج وجلسة عن أورام الرأس والرقبة وجراحات الغدة الدرقية وجراحات الإصابات والحوادث والأوعية الدموية والعدوى الجراحية الميكروبية.

وأشار الدكتور صفوت عبد القادر أستاذ الجراحة بطب قصر العينى نائب رئيس الجمعية إلى أن المؤتمر سيناقش فى 7 جلسات أهم الموضوعات المتعلقة بالجراحة مثل جراحات الثدى والرأس والرقبة وجراحات الإصابات والقولون والشرج الأوعية الدموية، إضافة إلى 9 حلقات نقاشية حول جميع نواحى الجراحة والتدريب على الجراحة والجراحات التخصصية، مثل جراحات الإصابات.

ويشارك فى المؤتمر مجموعة كبيرة من الجراحين التابعين للأردن والمملكة العربية السعودية ولبنان ودول أخرى، وعدد كبير من شباب الجراحين وخبراء أجانب.

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