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أطباء بريطانيون: التأخر فى اكتشاف أعراض النوبات القلبية يقلل فرص النجاة

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أطباء بريطانيون: التأخر فى اكتشاف أعراض النوبات القلبية يقلل فرص النجاة أطباء بريطانيون: التأخر فى اكتشاف أعراض النوبات القلبية يقلل فرص النجاة
حذر خبراء بريطانيون من أن نصف ضحايا النوبات القلبية ينتظرون لأكثر من ساعة، قبل أن يتوجهوا إلى الأطباء للمساعدة.

ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مؤسسة القلب البريطانية قولها إن كل ثانية من التأخير فى العلاج تقلل من فرص النجاة.

وكشف البحث الذى أجرته المؤسسة أن واحدا من بين عشرة أشخاص يتجاهل الأعراض ليومين أو أكثر، قبل أن يسعى للحصول على المساعدة الطبية.

وحذر الأطباء من أن عددا غير كاف من الأشخاص يعرف أعراض النوبة القلبية وغالبا ما يعتقدون على نحو خاطئ أنها أعراض لعسر الهضم أو آلام فى العضلات.

وأشارت المؤسسة إلى أنه كل ثلاث دقائق يصاب شخص فى المملكة المتحدة بنوبة قلبية، والتى تحدث عندما تتشكل التجلطات الدموية فى شريان رئيسى.

ويعد التدخل المبكر أمرا رئيسيا إذ أن حوالى نصف عضلات القلب التى يمكن إنقاذها يتم فقدها خلال الساعة الأولى من بدء النوبة القلبية، إلا أن واحدا من بين أربعة مصابين يتمكن من الحصول على العلاج خلال هذا الوقت.


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