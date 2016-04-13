بطلان قرار استبعاد شركة ألفا من الترشح بانتخابات جمعية مستثمرى أكتوبر

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول أوراق ترشيح وحيد محمد حمدى، رئيس شركة ألفا للتسويق الإعلامى وتسويق المعلومات والممثل القانونى لها، ووقف جميع إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لجمعية مستثمرى 6 أكتوبر، بجميع بنودها، والمقرر عقدها 18 إبريل الجارى، لحين قبول أوراق ترشيح شركة ألفا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سمير عبد المقصود، وتامر يوسف، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن تجميد عضوية الشركة جاء بدون ثمة تحقيق قد أجرى مع الشركة قبل صدور هذا القرار، بما يخالف لائحة النظام الأساسى لجمعية مستثمرى 6 أكتوبر .

وأكدت الحيثيات أنه من حق رئيس شركة ألفا الترشح لانتخابات مجلس إدارة هذه الجمعية، المزمع عقدها فى 18 إبريل الجارى لتوافر كافة شروط الترشيح المقررة قانونا.

وأضافت الحيثيات أن قرار جمعية مستثمرى 6 أكتوبر باستبعاده من كشوف المرشحين جانبه الصواب فى تطبيق أحكام القانون، وصدر بالمخالفة لأحكام القانون بما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه.

يذكر أن الشركة التى يرأسها عضو بجمعية مستثمرى مدينة 6 أكتوبر برقم عضوية 421 وظلت تباشر عضويتها عن طريق الممثل القانونى ملتزمة بالشروط المقررة قانوناً، فضلا عن أن الشركة المدعية فوجئت بتاريخ 14 أكتوبر 2014 بصدور قرار من مجلس إدارة الجمعية فى الاجتماع رقم 4 بتجميد عضوية الشركة على إثر خلاف قانونى متداول فى المحاكم زعما من مجلس إدارة الجمعية أن هذا النزاع القانونى يمثل إهانة لمجلس الإدارة .

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