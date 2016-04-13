تأجيل محاكمة المنتج كريم السبكى لاتهامه فى قضية شيك بدون رصيد لـ20 أبريل

أجلت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وسكرتارية علاء إبراهيم، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المنتج السينمائى كريم السبكى، فى اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد، لجلسة 20 أبريل الجارى، للإعلان بالدعوى المدنية، وسداد الرسم.

كان المحامى محمد عبد الحميد خليل، قد تقدم ببلاغ اتهم فيه المنتج السينمائى كريم أحمد حنفى متولى السبكى، لتحريره شيكا لصالح شركة للدعاية والإعلان بـ115 ألفًا و943 جنيهًا على فرع أحد البنوك بشارع لبنان فى المهندسين، وتبين أنه بدون رصيد.

- الجنح تنظر اليوم أولى جلسات محاكمة المنتج كريم السبكى لاتهامه فى قضية "شيك"