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الصحة العالمية: واحد من كل 10 أشخاص مصاب باكتئاب واضطرابات شديدة

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الصحة العالمية: واحد من كل 10 أشخاص مصاب باكتئاب واضطرابات شديدة الصحة العالمية: واحد من كل 10 أشخاص مصاب باكتئاب واضطرابات شديدة

صورة أرشيفية

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن واحداً من كل عشرة أشخاص على مستوى العالم، مصاب باكتئاب أو بإضطرابات قلق شديدة، موضحة أن أعداد هؤلاء الأشخاص ازدادت بشكل كبير خلال العقود الماضية.

خسائر سنوية بـ900 مليار يورو:

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، أشارت المنظمة إلى أن هذه النوعية من الاضطرابات النفسية تكلف الاقتصاد العالمي سنوياً نحو 900 مليار يورو، لاسيما بسبب أوقات التغيب عن العمل وخسائر الإنتاج.

فوائد صحية واقتصادية:

ومن هذا المنطلق ذكرت الدراسة التي تم نشرها، اليوم الأربعاء، في جنيف، أن الاستثمارات الرامية لمساعدة هؤلاء المرضى، لا تنطوي على فوائد صحية فحسب، ولكن أيضًا على فوائد اقتصادية واضحة.

وأضافت الدراسة أن استثمار دولار واحد من أجل علاج مرضى الاكتئاب أو اضطرابات الخوف، سوف يجلب فائدة بقيمة أربعة دولارات بفضل تحسن الحالة الصحية للمريض وارتفاع قدرته على العمل.

وقالت مارجريت تشان، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الكوارث الإنسانية والنزاعات الحاصلة في جميع أنحاء العالم تزيد الحاجة لتوسيع نطاق العلاج.

والجدير بالذكر أن الدراسة تم نشرها في دورية “ذا لانسيت للطب النفسي”.

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