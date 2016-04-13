رئيس النواب لوفد من قاضيات إفريقيات: البرلمان مهتم بقضايا القارة

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الأربعاء، اهتمام مجلس النواب بقضايا القارة الإفريقية، حيث استحدث المجلس لجنة باسم الشؤون الإفريقية لأول مرة في البرلمان؛ لتدعيم العلاقات الثقافية والسياسية والاجتماعية المصرية الإفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء عبد العال منذ قليل، بوفد من القاضيات الإفريقيات المشاركات في الدورة التدريبية حول مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية التي تنظمها محكمة النقض بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية في الفترة من 3 إلى 13 أبريل 2016.

وشدد عبد العال، على اعتزاز مصر شعبا وحكومة بانتمائها إلى القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه الدورة يعتبر انعكاسا للأهمية الخاصة التي توليها مصر لتعظيم جهود تمكين المرأة في إفريقيا إيمانا بدور المرأة الفعال في التنمية والاستقرار والتطور.

وأعرب رئيس مجلس النواب، عن سعادته بتمثيل المرأة لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري بحوالي 89 سيدة، مشيدًا بأدائهن المشرف داخل القاعة من حيث الانضباط والالتزام والأداء الجيد وأدائهن أيضا مع الوفود الأجنبية التي يلتقين بها سواء في الداخل والخارج.

حضر اللقاء القاضية سالي الصعيدي مساعد رئيس محكمة النقض والمستشار نجلاء نجيب بوزارة الخارجية.