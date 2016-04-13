اصنعي عطرك المفضّل بثلاث طرق بسيطة

هل فكرت يوماً في أن تستبدلي عملية التبضع وشراء العطور ذات الأسعار الغالية بعطور أخرى أقلّ سعراً؟

قد تشعرين بأنّ المقصود بالعطور ذات الأسعار الزهيدة هي العطور التجارية المقلّدة، إلا أنّ الحال عكس ذلك تماماً؛ فـ"سيِّدتي نت" يقصد العطور المنزلية الصنع ذات المكوّنات الطبيعية والروائح الرومانسية النفّاذة؛ فبواسطة موادّ زهيدة الثمن ومتاحة في أغلب المنازل، قد تحصلين على أفضل العطور وأكثرها جاذبية وسحراً.

إليك 3 طرق من "سيِّدتي نت" للحصول على عطرك المفضّل من المنزل:

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•الطريقة الأولى:

1.قومي باختيار نوع الورد المفضّل لديك.

2.تخلّصي من سيقان الزهور.

3.ضعي الزهور في وعاء فيه زيت عديم الرائحة.

4.قومي بتغطية الوعاء جيداً، واتركيه لبضع أسابيع في مكان دافئ ومظلم.

5.قومي بتصفية الخليط في زجاجة عطر قديمة.

وبذلك، تكونين قد حصلتِ على عطر الورد المفضّل لديك.

•الطريقة الثانية:

1.قومي باختيار عطرك المفضّل من أحد محالّ العطور.

2.ضعي 20 ملل من العطر في زجاجة نظيفة.

3.ضعي 3 قطرات من السبيرتو.

4.ضعي بعض الجلسرين السائل.

5.رجّي الزجاجة جيداً حتى تختلط المكوّنات معاً.

6.قومي بلف الزجاجة بالكثير من الورق، واحفظيها في الثلاجة لمدّة يومين على الأقلّ.

والآن، عطرك المفضّل أصبح جاهزاً للاستخدام، ولكن احرصي على الحفاظ على العطر بعيداً من الضوء والحرارة حتى لا يفقد قيمته.

•الطريقة الثالثة:

1.اختاري العشب المفضّل لديك كاللافندر أو الروزماري.

2.قومي بطحنه في الكبة جيداً.

3.أضيفي حوالى 10 قطرات من الماء العذب وقطرة من الكحول.

4.امزجي الخليط جيداً.

5.قومي بتصفية العطر لتتخلّصي من الأوراق الموجودة فيه.

6.وأخيراً، ضعي العطر في زجاجة نظيفة.

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