أحدث أساليب تقشير الوجه قبل الصيف

يفرز الجسم أكثر من 30000 خلية ميتة في الدقيقة، ما يُشكّل طبقة تغطّي خلايا الجلد الصحيحة. لذلك أنت بحاجة إلى إزالة هذه الترسّبات للحفاظ على بشرة نظيفة والسماح لوجهك بالتنفس بشكل طبيعي لتحافظي على شبابك.

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يُعتبر التقشير من أهمّ العلاجات الروتينية التي تسمح لبشرتك بامتصاص كريمات الترطيب وعلاجات حبّ الشباب والأمصال المضادة للشيخوخة بشكل أفضل.

بواسطة هذه الطريقة، ستساعدين وجهك على أن يبدو أصغر سناً، وأكثر سلاسة، ومعدّاً لروتين تنظيف فعّال. لكنّ الجديد في هذا الموضوع أنّه بقدر ما يعتبر التقشير حاجة جمالية لكلّ سيّدة بقدر ما هو دقيق، ويُمكن أن يؤذي بشرتك. لذلك، عليك معرفة متى وكيف تقشّرين وجهك.

تابعي في هذا العدد من مجلة " سيدتي" أجدد أساليب تقشير الوجه وطرق تطبيقها.

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