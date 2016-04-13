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مصرع وإصابة 9 أشخاص فى انفجار على سوق للماشية جنوب الصومال

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مصرع وإصابة 9 أشخاص فى انفجار على سوق للماشية جنوب الصومال مصرع وإصابة 9 أشخاص فى انفجار على سوق للماشية جنوب الصومال
وقع انفجار اليوم الأربعاء بسوق مزدحم للماشية فى الصومال؛ ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن الانفجار، الذى يأتى ضمن سلسلة الهجمات على البلد الواقع بمنطقة القرن الإفريقى، وقع فى مدينة أفجوى الواقعة على بعد 30 كيلومترا من العاصمة مقديشيو.

وقال ساكن محلى يُدعى أحمد جيورى "إن الفوضى عمت المكان وجرى الكثيرون بحثا عن ملجأ، وتناثرت العديد من الجثث بينهما جنديان".
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