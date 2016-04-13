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موضة الألوان والـ"اكسسوارات" لربيع 2016 بالصور

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الأربعاء 13-04-2016 19:15

ما هي الألوان الأكثر رواجاً في "ديكورات" الربيع؟ وهل لا يزال الدمج بين طرز الديكور المختلفة رائجاً؟ وما هي الخامات التي تضفي الأناقة على دواخل المنزل؟.. أسئلة حملتها "سيدتي" إلى المهندسة روان اسحاق الصحصاح، بهدف حثّ القارئات على تجهيز بيوتهن لاستقبال موسم تفتح الأزهار.

يحظى اللونان الزهري الفاتح والأزرق الفاتح بلقب "اللونان المثيران لربيع 2016"، وهما يمتازان بسهولة تنسيقهما مع الظلال المتدرّجة من الأصفر والزهري، والدرجات الداكنة من الأخضر والأزرق، ويضفيان لمسةً منعشةً وحيويةً على المساحة. ولإضافة عنصر الأناقة إليهما، يفضّل دمجهما بالألوان المعدنية (الذهبية أو النحاسية).
لناحية الستائر، يفضّل التركيز على الأقمشة الملوّنة الخالية من النقوش، وكذلك الحال لأقمشة كنب غرف الاستقبال. بالمقابل، يمكن استخدام النقوش في ورق الجدران والسجاد والوسائد وإكسسوارات الستائر.

صيحات التصميم الداخلي والديكور لهذا الموسم
- الزخارف هندسية الشكل: يمكن إحداث اختلاف كبير في شكل الغرفة، عن طريق وضع بعض اللمسات الصغيرة، كإضافة الوسادات أو ورق الجدران أو الـ"اكسسوارات" أو السجاد، اللمسات التي تتمتع بزخارف هندسية الشكل.
- ورق الجدران: يضفي ورق الجدران الحركة والملمس إلى الجماد، ويتوفر حالياً في أشكال وخامات مختلفة، مثل: خلفيات الزهور والزخارف الهندسية.
- المعادن: لا يزال معدن النحاس والذهب الوردي بدرجاته يتصدران صيحات الموضة لهذا العام، سواء في المفروشات أو الـ"اكسسوارات"، مع الدمج بين هذه الألوان أيضاً.
- الرخام والأحجار الكريمة: يحتفظ كلّ من الرخام والأحجار الكريمة بالصدارة، ويستخدمان في المفروشات والإكسسوارات والأرضيات. اليوم، يبتكر المصمّمون لوحات أرضيّة وجداريّة بأشكال هندسيّة، مع المزج بين أنواع عدّة من الرخام. أما بالنسبة للأحجار الكريمة فتتعدّد أنواعها الرائجة، وأبرزها: الزمرد و"الكوارتز" والفيروز و"الآماثست"، كما استخداماتها في قطع الأثاث والديكور والأسطح ومغاسل دورات المياه الراقية. علماً بأن هذه الأحجار معروفة بأثرها الإيجابي على طاقة المكان.

مميزات مطبخ 2016
من الضروري أن تحقّق "ديكورات" المطبخ الراحة النفسية لأفراد المنزل.
عموماً، إن مطبخ 2016 يتمتع بجدران مكسوة بورق الجدران أو الأحجار الطبيعيّة في حال الرغبة بالفخامة، وأرضياته ملبسة بالرخام، ومعداته نحاسية.
لناحية الألوان، يمكن استخدام الداكنة منها (الأزرق أو الأخضر) للخزائن، وتلك الفاتحة للرخام والجدران، مثل: رخام الـ"ترافرتين" الأبيض مع العروق الرماديّة، وأيضاً يمكن استخدام لونين مختلفين لدواليب المطبخ.
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تابعي تفاصيل المقابلة مع روان الصحصاح في العدد 1832 من مجلة "سيدتي" الأسبوعية والمتوفّر حالياً في المكتبات.

 

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سيدتي