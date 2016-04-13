الـ"اتيكيت" في مجلس النساء خارج المنزل

تعقد الإناث جلسات خارجية من وقت لآخر، بهدف تعزيز الروابط وتطوير العلاقات بينهن. في هذا الإطار، تسلّط خبيرة "الاتيكيت" السيدة نادين ضاهر الضوء على القواعد الأبرز الواجب على كل أنثى التقيد بها، خلال اللقاءات المذكورة:

- للتواصل بسهولة ويُسر بين المشاركات، وللاطلاع على تفاصيل اللقاء كافة من مكان وزمان وتعديلات... يمكن إنشاء مجموعة على الـ"واتساب"، شرط أن يكنّ جميعاً على معرفة ببعضهن البعض. ويمكن لأي منهن الاعتذار والخروج من المجموعة أو البقاء ضمنها، بدون أخذ موقف منها. أمّا إذا اعتذرت إحداهن لأكثر من 3 مرات عن عدم الحضور، فيفضّل التوقّف عن دعوتها عبر المجموعة.

- يستحسن البعد عن دعوة الأفراد المتنافرين لأكثر من مرة، إلا إذا طلب ذلك أحد الطرفين المعنيين، وذلك بهدف الحفاظ على الأجواء المحببة والألفة بين المجموعة.

- يجب احترام رغبات المدعوات، من خلال اختيار الأماكن التي تسمح بالتدخين في حال كانت إحداهن من مدخنات النارجيلة أو السيجارة.

- لا بدّ من الاستعلام عن اللباس المطلوب، وما يتلاءم مع أجواء المناسبة.

- من الضروري تجنب الإفراط في الطلب إلى النادل التقاط الصور، ما يحول دون قيامه بخدمة الزبائن الآخرين. وليس من الضروري التقاط الصورة نفسها بكل هاتف من هواتف الحاضرات!

- إذا أبدت إحدى الإناث عدم رغبتها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، يفضّل الامتناع عن دعوتها لأخذ الصور.

- عند دفع الفاتورة، وإذا لم تكن الجلسة تلبيةً لدعوة إحدى المشاركات ، يترتّب على كل مشاركة تسديد ما يتوجب عليها، مع إمكانية الدفع عن من نختار دعوتها. وإذا انسحبت إحدى الحاضرات قبل موعد دفع الفاتورة يمكن أن تخص شخصاً معيناً بالمحاسبة بالنيابة عنها، مع ترك المبلغ المطلوب أو زيادة عنه.