ليلة_الأبطال - أجويرو يريد تأهل أتليتكو مدريد

ما هي حقيقة العروض الإنجليزية التي وصلت إلى مارتن يول المدير الفني للأهلي في الفترة الأخيرة؟ وما هي الأندية التي خاطبت المدرب الهولندي؟ FilGoal.com يجيب.

وتحدثت تقارير صحفية عن أن يول تلقى عرضا إنجليزيا في الفترة الأخيرة، وهو ما قد يدفعه لترك مهمته مع الأهلي التي بدأها نهاية فبراير الماضي.

وقال محمد حبشي وكيل أعمال يول لـFilGoal.com: "من الطبيعي أن يتم ترشيح اسم الرجل في كل مرة يبحث ناد إنجليزي عن مدرب جديد، فهو عمل مع توتنام وفولام وترك سيرة طيبة هناك. لذلك كان اسمه ضمن المرشحين للعمل مع نيوكاسل".

وتابع "لم يصل عرض رسمي من نيوكاسل ليول، وكل ما حدث هو أن أحد المقربين من إدارة النادي استطلع رأيه بصفته أحد المرشحين قبل التعاقد مع رفائيل بينيتث".

وتولى بينيتث مسؤولية القيادة الفنية لنيوكاسل منتصف مارس الماضي في مهمة لإنقاذ الفريق من الهبوط.

واستدرك وكيل المدرب الهولندي "كان رد يول هو أنه تولى المسؤولية في الأهلي منذ فترة قصيرة ويشعر بالارتياح مع إدارة النادي والجماهير، وبالتالي لا يوجد مبرر للرحيل قبل تحقيق طموحه الشخصي المتمثل في حصد البطولات".

وسأل FilGoal.com وكيل أعمال يول عن حقيقة عرضين آخرين من ساوثامبتون وسندرلاند.

أجاب حبشي "لا، لم يحدث أي اتصال من قريب أو من بعيد من سندرلاند أو ساوثامبتون".