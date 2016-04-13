اكتشاف شريط لاصق لعلاج الفقاقيع المؤلمة لدى الرياضيين

أخيرًا وبعد أبحاث استمرت 40 عامًا، توصل العلماء إلى طريقة سهلة لمنع تكون الفقاعات والبثور ولا سيما لدى الرياضيين، وهى عبارة عن شريط طبى لاصق رخيص الثمن متوفر لدى الصيدليات.

ويقول العلماء إنه ينبغى على العدائيين ترك الضمادات باهظة الثمن والدهانات ومضادات التعرق، إذا ما أرادوا منع احتكاك الجلد وتكون البثور، وذلك باستخدام الشريط الطبى رخيص الثمن، الذى كان قد اكتشف أصلا فى عام 1845 وهو مصنوع من مادة مسامية لزجة تسمح للهواء بالنفاذ للجلد.

وعلى مدى سنوات طويلة، عكف الباحثون على وضع العديد من الدراسات لمنع ظهور الفقاقيع، ولكن لم يعثروا إطلاقا على أى شىء يمكن استخدامه للتغلب على تلك المشكلة التى تؤرق الرياضيين.

>كانت الدراسات السابقة كما ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أمس، تركز على استخدام المساحيق "البودرة" ومضادات التعرق والدهانات والضمادات اللاصقة ولكن لم يثبت فاعلية أى من هذه الوسائل.

ولكن العلماء فى جامعة "ستانفورد" توصلوا إلى أن ربط القدم بالشريط اللاصق الطبى هو أكثر الوسائل فاعلية لمنع تكون الفقاعات، باعتبارها طريقة سهلة ورخيصة لمنع الإصابة بالبثور.

وقال دكتور جرانت ليبمان من المركز الطبى بالجامعة الأمريكية إنه عندما أجريت التجارب على العدائيين المخضرمين تبين أن 24 % فقط منهم تكونت لديهم البثور فى المناطق التى وضع عليها الشريط اللاصق، مقابل 63 % فى المناطق التى تركت مفتوحة. وكان دكتور ليبمان قد عمل لفترة طويلة كطبيب طوارئ للعديد من الرياضيين فى سباقات العدو "الماراثون" الدولية.

وبعد إجراء مقابلات مع العدائيين والجنود على مدى سنوات، أدرك الدكتور ليبمان أن الشريط اللاصق هو الحل الأمثل والأكثر فاعلية إلى جانب رخص ثمنه فإنه يوقف تكون الفقاعات.

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