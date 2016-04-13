جامعة أسيوط تفتتح مؤتمرها الـ10 "الجديد فى العلوم الصيدلية"

انطلقت بجامعة أسيوط وقائع افتتاح المؤتمر العاشر للعلوم الصيدلية بعنوان "الجديد فى العلوم الصيدلية"، الذى تنظمه كلية الصيدلة بالجامعة تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد محمد عبد اللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محروس عثمان أحمد القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة ورئيس المؤتمر، وبمشاركة لفيف من الأساتذة والصيادلة والطلاب من مختلف الجامعات المصرية والقطاعات الصيدلية المختلفة.

وفى كلمته نيابة عن رئيس الجامعة أكد الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الجامعة وسعيها الدائم على تشجيع وتوفير كل الإمكانيات العلمية الحديثة التى من شأنها الارتقاء بخدمات البحث العلمى ونشر العلم والمعرفة الحقيقية فى كل المجالات، وكذلك وضع الخطط الاستراتيجية التى من شأنها إيجاد الحلول الصحية للمشكلات المجتمعية الراهنة، متمنياً أن يحظى المؤتمر بالمشاركة الفاعلة والمتميزة من خلال تسليط الضوء على كل ما هو جديد فى العلوم الصيدلية المختلفة وتبنّى التوصيات العلمية والبحثية والأخذ بها والتفاعل الإيجابى معها.

ومن جانبه أوضح محروس عثمان أحمد القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة ورئيس المؤتمر أن كلية الصيدلة تعد الثالثة فى الحصول على الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد على مستوى كليات الصيدلة بالجامعة، والثانية فى الحصول على شهادة الأيزو 9001 بعد جامعة القاهرة، مشيراً إلى أنه فى ظل التقدم العلمى السريع الذى يقتضى ملاحقة العلم ترنو الكلية لأن تصبح واحدة من رواد التعليم الصيدلى والبحث العلمى وخدمة المجتمع على كل المستويات القومية والإقليمية.

وأضاف أن المؤتمر يناقش على مدى يومين العديد من الموضوعات الصيدلية المهمة من خلال 4 جلسات علمية، تتناول: التطبيقات العلمية الإكلينيكية ومخاطر التدخل الدوائى وتحسين الجينوم الدوائى والنانو كربون "أسطورة القرن الـ21"، إلى جانب تصنيع وتصميم المركبات الدوائية وعلاقة التركيب بالتفاعل، الأعشاب الطبية لمرض السمنة، وكذلك سرطان القولون، وتصميم الجزيئات الحيوية المتناسقة والمتناهية الصغر وكفاءة العلاج الصيدلى.

وعلى هامش المؤتمر تمّ تكريم نخبة من الأساتذة المشاركين بالمؤتمر والمتخصصين بالمجال الصيدلى، وعلى رأسهم ضيف المؤتمر البروفيسور الفرنسى إيمانويل كورنيل الأستاذ بمعهد أبحاث السرطان بمونبيلييه، إلى جانب إهداء درع الوفاء لعميد الكلية السابق الدكتور زيدان زيد إبراهيم، وكذلك وكيلها السابق الدكتور حسن فرغلى عزقل.

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