حملات للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمدينة الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الفيوم تحت إشراف السيد إبراهيم موسى رئيس المدينة حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بمناطق متفرقة بمدينة الفيوم بالتعاون والتنسيق مع شرطة المرافق.

شملت الحملة رفع أكوام القمامة والإشغالات بمنطقة غرب التعاونيات بجوار مسجد الفجر، ومنطقة سوق الحادقة وشارع المدارس بحى غرب، بالإضافة إلى تطهير ورفع الأتربة من أمام الاستاد الرياضى وصولاً إلى منشأة عبد الله لتيسير الحركة المرورية داخل المدينة.

ومن جانبه أشار المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم إلى استمرارية الحملات والمتابعة للوصول بمنظومة النظافة إلى المستوى اللائق والظهور بالشكل الحضارى، مؤكدًا أن هذه الحملات تسير جنباً إلى جنب مع حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

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