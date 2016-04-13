حازم إمام يكشف لأول مرة عن سبب إقالته من «الزمالك» بـ«واحد من الناس»‎.. الجمعة

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف الإعلامي الدكتورعمرو الليثي، نجم مصر ونادي الزمالك حازم إمام، في حلقة خاصة من برنامج “واحد من الناس”، في تمام العاشرة مساءً، الجمعة المقبل.

ويكشف “إمام”، أسرار خاصة تُذاع لأول مرة عن علاقته بوالده وارتباطه به، والساعات الأخيرة في حياته.

ويجيب عن هل دخل مجال كرة القدم بسبب والده أم لموهبته؟،، ومن الذي اكتشفه؟ .

كما يكشف حازم إمام، ولأول مرة عن أسباب إقالته من تدريب نادي الزمالك، وهل هناك نية لترشحه على منصب رئيس النادي في المستقبل؟،، كما يوضح عن علاقته بميدو.

ويتطرق الحوار إلى خوضه تجربته الاحتراف بالدوري الإيطالي من خلال فريق أودينيزي.

كما يتطرق لرأيه في نجاح محمد صلاح مع روما، وقرار اعتزاله كرة القدم، فضلًا عن تجربته في مجال الإعلام الرياضي، وعمله في القنوات والبرامج الرياضية.