أولياء أمور "فيوتشر": ضبطنا وقائع تحرش جديدة ونسحب أوراق أبنائنا من المدرسة

أكد أولياء أمور مدرسة فيوتشر للغات، "طلائع المستقبل"، التابعة لمديرية القاهرة، المتظاهرين أمام المدرسة، أنه تم ضبط أطفال فى فرع السراج، يمارسون أفعالا غير أخلاقية، متجردين من ملابسهم بحمام المدرسة.

وأوضح أولياء الأمور فى وقفتهم الاحتجاجية أمام المدرسة، أنهم قدموا شكاوى إلى إدارة المدارس، ولكن دون جدوى، قائلين: "وصلنا لمرحلة زى الزفت فى الخدمات التعليمية، والتربوية"، على حد قولهم، مناشدين السيسى بالتدخل بعد تخاذل الوزارة فى عدم اتخاذ إجراءات سريعة.

وقالت (نانسى .م) إحدى أولياء الأمور، إن إدارة المدرسة طلبت من والدة الطفلة التى تعرضت للتحرش بأن تقنع نجلتها، بأنه لا شىء حدث معها، وذلك أثناء التحقيق فى الواقعة، موضحة أن المدرسة لابد وأن تخضع لإشراف الوزارة بعد انعدام الرقابة فى المدارس، مشيرة إلى أنه بعد الحديث أمس مع أحد المسئولين تعليقا على اغتصاب طفل، رد قائلا: "كل نسيج المجتمع كده هنعمل إيه".

ولفتت إلى أن الشكوى التى تقدموا بها إلى الإدارة التعليمية وقع عليها 100 ولى أمر، مشيرة إلى أن مضمونها تمثل فى المطالبة بمدرسين على أعلى مستوى وتوفير مشرفات وأمن، قائلة: عن رد الإدارة كان: "إن شاء الله مشاكلكم هتتحل"، وذكروا فى شكواهم أن إدارة المدارسة تجبر الطلاب على تنظيف الفصول.

فى سياق متصل، أعلن بعض من أولياء أمور، سحب ملفات أبنائهم من المدرسة، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، على خلفية واقعة اغتصاب أطفال داخل المدرسة، وتدنى المستوى العلمى والتربوى المقدم من المدرسة.

وقالت هبة حسين إنها تتخذ إجراءات سحب ملف ابنها إلى مدرسة أخرى بعد سوء الوضع بالمدرسة وتعرض نجلها للسقوط واصابتة بارتجاج فى المخ نتيجة الإهمال الجسيم وعدم وجود إشراف داخل المدرسة.

بالصور..تظاهر أولياء أمور تلاميذ مدرسة"فيوتشر"احتجاجا على اغتصاب5 أطفال

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بالصور.. وصول قوة لتأمين وقفة أمهات تلاميذ مدرسة "فيوتشر" بمدينة نصر

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