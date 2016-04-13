رسميا.. الاتحاد الإنجليزي يعلن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في الموسم

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قائمة أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في الموسم بالدوري الإنجليزي.

رياض محرز النجم الجزائري لفريق ليستر سيتي جاء على رأس قائمة المرشحين للجائزة.

وضمت القائمة 6 لاعبين، لم يفز أي منهم بها من قبل على مدار تاريخهم.

ولم تضم القائمة أي لاعب من مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، ليفربول وباستثناء لاعب وحيد من أرسنال هو ميسوت أوزيل.

كما ضمت القائمة لاعب أخر من ليستر سيتي بجانب رياض مجرز هو جيمي فاردي مهاجم منتخب إنجلترا.

وجاءت القائمة كالتالي:

ديمتري باييه "وست هام"

نجولو كانتي "ليستر سيتي"

هاري كين "توتنام"

ميسوت أوزيل "أرسنال"

جيمي فاردي "ليستر سيتي"

رياض محرز "ليستر سيتي"