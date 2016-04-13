تأجيل استئناف منى عراقي على حبسها في اتهامها بـ«تصوير مواطن دون علمه» لـ27 أبريل

قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، حجز استئناف الإعلامية منى عراقي، مقدمة برنامج “المستخبي”، على حكم حبسها 6 أشهر، لاتهامها بـ”سب وقذف مواطن، وتصويره دون علمه”، لجلسة 27 أبريل.

> وجاء التأجيل، للنطق بالحكم، فيما عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح الشريف، حسبما أفاد مراسلنا.

> وكانت محكمة جنح أول أكتوبر، قد قضت برئاسة المستشار محمود البريري، بحبس الإعلامية منى عراقي، مقدمة برنامج “المستخبي”، 6 أشهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه، فضلًا عن وكفالة ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف أحد المواطنين، وتصويره دون علمه أو موافقته.

> وجاء الحكم بعدما تقدم أحد المواطنين، ويُدعى إيهاب أبو العلا، بدعوى يتهم فيها منى العراقي بسبه وقذفه بألفاظ بذيئة على شاشة قناة “القاهرة والناس”، بعدما أذاعت فيديو مصورًا معه دون علمه باستخدام كاميرا سرية، ودون الحصول على أذنه وموافقته.