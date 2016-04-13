دراسة: استخدام "شيزوفرنيا" فى وسائل الإعلام والصحف يصيب المريض بالإحباط

كشفت دراسة أجراها عالم النفس الفرنسى "يان هوديه" فى مستشفى "روفاش" الفرنسية عن سوء استخدام كلمة شيزوفرنيا، فى وسائل الإعلام الفرنسية، لأنه يصيب المريض بهذا المرض النفسى وأسرته بالإحباط وتجعله يشعر بالألم والحزن والعنف فى بعض الحالات .

كان العالم الفرنسى قد رصد كلمة "شيزوفرنيا" فى صحف فرنسية "لوموند – لوفيجارو – ليبيراسيون / لوباريزيان" ومجلتى "لوبوان والاكسبريس" فى الفترة من 11 يناير 2011 حتى 31 مارس 2015 فتبين أنه تم تناولها فى 2038 مقالا وأن استخدامها بالمعنى الطبى فى حوالى 44 % من المقالات وأغلبيتها تظهر فى الأفلام السينمائية والكتب وأن معظم المعلومات الطبية لهذا المرض ولا يوجد مقال لطبيب أو متخصص لشرح هذا المرض طبيا ومساعدة المريض وأهله فى علاجه، لذلك يجب التركيز على هذا المرض فى الصحف من قبل المتخصصين .

- تعرف على "الشيزوفرينيا" وأعراضها

>

- اكتشاف 3 جينات تتسبب فى إدمان الحشيش والاكتئاب والشيزوفرينيا

>

>