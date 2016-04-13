د.الثنيان: منتدى التعليم فرصة لعرض التجارب الرائدة

أشاد عضو مجلس الشورى السابق د.عبدالعزيز الثنيان رئيس مجلس إدارة ابن خلدون التعليمية بتنظيم المعرض والمنتدى الدولي الخامس للتعليم الذي يحظى برعاية ملكية كريمة ومشاركة محلية ودولية، مبيّناً أنّ المنتدى يعد حدثاً تعليمياً كبيراً يهتم ببحث صناعة التعليم على مستوى القطاعين الخاص والعام، ومناقشة الخطط الإستراتيجية التي تمكن من توفير بيئة تعلم مثالية لتخريج طلاب متفوقين ومُعدين جيداً لسوق العمل، ويهدف لإتاحة الفرصة للمجتمع بمختلف مؤسساته وأفراده للتعرف إلى التجارب الدولية الرائدة، وفتح قناة تواصل إيجابية في الجهات التعليمية والقطاع الخاص في المملكة ومؤسسات التعليم والمستثمرين على مستوى العالم، وفتح آفاقاً جديدة في تطوير قطاع التعليم الأهلي في المملكة.

وقدم شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم د.أحمد العيسى على الجهود التي يبذلها وفريقه في الوزارة من أجل تطوير التعليم، بالمبادرات والأفكار الإيجابية التي تعزز دور المجتمع والقطاع الخاص لرفع مستوى الجودة في صناعة أجيال الوطن الغالي، معتبراً أنّ المعرض فرصة جيدة لعرض تجربة ابن خلدون في الميدان التربوي، والتواصل مع جمهورها، مبيّناً أنّ مجموعة ابن خلدون ابن خلدون شاركت في المعرض والمنتدى بجناح تعرض فيه على الجمهور تجربتها في التعليم الأهلي بشقيه العربي والدولي، وقدمت للزوار تجربتها في إقامة سلسلة تعليمية في أنحاء متفرقة من الرياض، بلغت ثمانية مجمعات نموذجية، تضم (28) مرحلة تعليمية، وتفعيل برامج تربوية لافتة، تركز على بناء الشخصية، واكتشاف الموهبة.

وأوضح أنّه تزامن مع هذه المشاركة صدور العدد الجديد من "مجلة ابن خلدون التعليمية" بحلة مختلفة، وقد تضمَّن هذا العدد مجموعة من الموضوعات التربوية ذات الأهمية والمرتبطة بجوانب مختلفة في حقل العمل التربوي، ويعرض قصة نجاح المدرسة رغم بدايتها المتأخرة، كما يسلط الضوء على الانجازات التي حققها أبناء ومنسوبي ابن خلدون التعليمية، ويقدم العدد أيضاً رؤية معالي الوزير لمستقبل التعليم الأهلي، الذي اعتبر أنّه "مستقبل مشرق"، حيث أعلنت القيادات التربوية في المملكة توجهها إلى العمل مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي في منظومة التعليم خلال المرحلة المقبلة، ورفع نسبة إسهامه في القطاع الحيوي، إلى جانب تخصيص مدارس حكومية، وإسناد تشغيلها إلى شركات حكومية أو خبراء تربويين، وذلك خلال كلمته في منتدى التنافسية 2016م.