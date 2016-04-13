مطار القاهرة ينفذ تجربة طوارئ لمواجهة الكوارث الجوية

مراسل «ONA»:

تُجري سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، تدريبات على البروفة النهائية لتجربة الطوارئ، والتي يتم تطبيقها كل عامين بناءً على تعليمات منظمة الطيران المدني “الإيكاو”، حسبما أفاد مراسلنا.

ودوت صفارات الإنذار، وأصوات سيارات الإسعاف والمطافئ بالقرب من صالة ٤ المخصصة للطائرات الخاصة بالمطار، والتي تم تخصيص مكان بجوارها لإجراءات الترتيبات اللازمة الخاصة بالبروفة النهائية لتجربة الطوارئ .

وأعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، أن هناك تجربة طوارئ يتم الإعداد لها، وشاركت كافة الجهات العاملة بمطار القاهرة في إجراء البروفات.

وتم إجراء أكثر من ورشة عمل ضمت تلك الجهات، وجاري التنسيق بينهم لإنهاء التدريبات وإجراء البروفة النهائية خلال الأيام القادمة .