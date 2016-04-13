تدريب ممثلى الإدارات التعليمية على بدائل العقاب البدنى بأسيوط

تنظم هيئة تيرديزوم بصعيد مصر على مدار أربعة أيام، تدريبا لإعداد مدربين بالإدارات التعليمية حول التهذيب الإيجابى وبدائل العقاب البدنى، وذلك بمشاركة ممثلى الإدارات التعليمية ووحدة الحماية بمديرية التربية والتعليم، بحضور عبد الفتاح أبو شامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وحاتم قطب، مدير هيئة تير ديزوم بصعيد مصر، فى إطار تنفيذ أنشطة مشروع مناهضة العنف المدرسى بمحافظة أسيوط، والذى يتم تنفيذه بمائة مدرسة بكافة الإدارات التعليمية بمراكز أسيوط بواقع 10 مدارس بكل إدارة.

وتهدف الدورة إلى صقل مهارات المتدربين ورفع قدراتهم للقيام بمهام تدريبية على أساليب التهذيب الإيجابى وبدائل العقاب البدنى، كما تضمنت الدورة إعداد خطة علاج وإدارة سلوك.

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