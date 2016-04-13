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تدريب ممثلى الإدارات التعليمية على بدائل العقاب البدنى بأسيوط

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تدريب ممثلى الإدارات التعليمية على بدائل العقاب البدنى بأسيوط تدريب ممثلى الإدارات التعليمية على بدائل العقاب البدنى بأسيوط
تنظم هيئة تيرديزوم بصعيد على مدار أربعة أيام، تدريبا لإعداد مدربين بالإدارات التعليمية حول التهذيب الإيجابى وبدائل العقاب البدنى، وذلك بمشاركة ممثلى الإدارات التعليمية ووحدة الحماية بمديرية التربية والتعليم، بحضور عبد الفتاح أبو شامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وحاتم قطب، مدير هيئة تير ديزوم بصعيد مصر، فى إطار تنفيذ أنشطة مشروع مناهضة العنف المدرسى بمحافظة أسيوط، والذى يتم تنفيذه بمائة مدرسة بكافة الإدارات التعليمية بمراكز أسيوط بواقع 10 مدارس بكل إدارة.

وتهدف الدورة إلى صقل مهارات المتدربين ورفع قدراتهم للقيام بمهام تدريبية على أساليب التهذيب الإيجابى وبدائل العقاب البدنى، كما تضمنت الدورة إعداد خطة علاج وإدارة سلوك.

تدريب هيئة تيرديزوم بصعيد مصر (1)

تدريب هيئة تيرديزوم بصعيد مصر (2)

تدريب هيئة تيرديزوم بصعيد مصر (3)

تدريب هيئة تيرديزوم بصعيد مصر (4)

- تنفيذ 30 حالة إزالة تعديات على أراضى زراعية بالقوصية خلال يومين

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مصر 365

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