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السيسى: البرلمان سيناقش اتفاقية تعيين الحدود ومن حقه أن يمررها أو يرفضها

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السيسى: البرلمان سيناقش اتفاقية تعيين الحدود ومن حقه أن يمررها أو يرفضها السيسى: البرلمان سيناقش اتفاقية تعيين الحدود ومن حقه أن يمررها أو يرفضها

كتبت: شيماء حمدى


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تعليقات (7)

1

لا هنتكلم دي ارضنا

بواسطة: مواطن شريف

بتاريخ: الأربعاء، 13 أبريل 2016 01:03 م

ليس من حقكم الحجر وتكميم الافواه لان دي اراضي مصريه وملك كل المصريين الذين اقسمت لهم بحمايه اراضيهم.ومن حقهم الاستفتاء علي هذا الترسيم الجائر

2

لا هنتكلم دي ارضنا

بواسطة: مواطن شريف

بتاريخ: الأربعاء، 13 أبريل 2016 01:03 م

ليس من حقكم الحجر وتكميم الافواه لان دي اراضي مصريه وملك كل المصريين الذين اقسمت لهم بحمايه اراضيهم.ومن حقهم الاستفتاء علي هذا الترسيم الجائر

3

اتكلم براحتك يامصري

بواسطة: مواطن مصري

بتاريخ: الأربعاء، 13 أبريل 2016 01:05 م

السادة اعضاء مجلس النواب عن جميع المحافظات بصفتي مواطن مصري وبصفتكم الممثلين الدستوريين والقانونيين لي بمجلس النواب أعلنكم برفضي ?تفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية العربية والمملكة العربية والمزمع عرضها على مجلس النواب للتصديق عليها ، ومن ثم على مجلس النواب إلزام المصرية بإيقاف أي خطوات أو أعمال تنفيذية من شأنها تنفيذ تلك ا?تفاقية ،وأنني أتمسك بحقوقي الدستورية في المادة ( 151 ) من الدستور المصري المستفتى عليه من قبل الشعب والتي تنص على " يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة " ويتم إخطار المملكة العربية السعودية من خلال القنوات الرسمية بأن جزيرتي تيران وصنافير أرض مصرية وإيداع مذكرة لدى ا?مم المتحدة ومجلس ا?من بذات الخصوص وفي حالة وجود نزاع من جانب المملكة العربية السعودية لا مانع عندي من قبول الحكومة المصرية للتحكيم الدولي إذا طالبت المملكة العربية السعودية بذلك . مع الوضع في ا?عتبار أن هذا الأمر غير قابل للتفاوض أو النقاش المواطن المصري

4

مش مقبول طبعا..انت موظف برتبة رئيس و احنا الشعب مش عبيد ...هنتكلم براحتنا

بواسطة: طارق المصرى

بتاريخ: الأربعاء، 13 أبريل 2016 01:18 م

احنا مصدر السلطات و دى أرضنا ..ومش موافقين عن اللى عملته ..ومش هنسيب أرضنا لحد أى كان .

5

هنتكلم احنا احرار

بواسطة: emad

بتاريخ: الأربعاء، 13 أبريل 2016 01:20 م

لازم تعرف حضرتك انك مش واصي علينا انت مجرد موظف في الدولة لازم نعرف ونسأل ونفهم

6

ارض مصر ليست للبيع

بواسطة: Salah

بتاريخ: الأربعاء، 13 أبريل 2016 01:22 م

تيران وصنافير ارض مصريه ونتكلم ومش بنخاف

7

لو المجلس رفض هيتحل

بواسطة: Gamal

بتاريخ: الأربعاء، 13 أبريل 2016 01:27 م

لو المجلس رفض هيتحل

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