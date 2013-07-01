أمير قطر الجديد يلتقى الرئيس المؤقت للائتلاف السورى

استقبل أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، فى مكتبه بالديوان الأميرى، صباح اليوم الاثنين، جورج صبرا رئيس المجلس الوطنى السورى والرئيس المؤقت للائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن صبرا قدم التهانى للشيخ تميم، خلال اللقاء بمناسبة توليه مقاليد الحكم فى البلاد.

حضر المقابلة عبد الباسط سيدا الرئيس السابق للمجلس الوطنى السورى وعضو الائتلاف ومحمد فاروق نائب رئيس المجلس الوطنى وعضو الائتلاف، بحسب الوكالة القطرية التى لم توضح مزيدا من التفاصيل.

وكان الشيخ تميم قد أكد فى أول خطاب له بعد توليه مقاليد الحكم مساء يوم 26 يونيو الماضى احترام بلاده التزاماتها الإقليمية والدولية، وحتى بوعودها الشفوية فضلا عن العقود والمعاهدات.

ورغم أنه لم يتعرض للقضية السورية صراحة فى خطابه الأول، إلا أنه قال إن قطر "انحازت إلى قضايا الشعوب العربية وتطلعاته للعيش بحرية وكرامة بعيدا عن الفساد والاستبداد ".

وخلال ولايته للعهد، وجه الشيخ تميم فى 20 فبراير/شباط الماضى بتقديم "مساهمة مالية" بقيمة 100 مليون دولار أمريكى للائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية، وذلك فى إطار المعونات الإنسانية التى تقدمها دولة قطر للشعب السورى فى محنته الراهنة.

وكان الشيخ حمد بن خليفة قد أعلن فى بث حى على شاشة التلفزيون القطرى الأسبوع الماضى تسليم السلطة إلى ابنه الشيخ تميم، قائلا إنه حان الوقت كى يتولى المسئولية جيل جديد.