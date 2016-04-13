هل تعرفون سر اللؤلؤة في ياس ووتروورلد!؟

إن كنت من عشاق الأدرينالين، فلا بد أنك مررت من هذا المكان، عشاق الفضول والمعرفة والمتعة أيضاً لهم حصة في حديقة الألعاب المائة الأشهر حول العالم. رغم أنه لم يمر سوى ثلاث سنوات على بدء العمل فيها، إلا أن ياس ووتروورلد تتصدر مدن الألعاب المائية حول العالم، ورصيدها من الجوائز والخدمات والجمهور يشهد لها.

إلا أنه خلف صناعة الترفيه الهائلة تلك الكثير من العمل الشاق والجهد الدؤوب الذي ينجز خلف الكواليس، وفي ساعات الليل المتأخرة، حين تكون الأبواب مغلقة، لأن الحديقة تفتح 365 يوماً في السنة. هنا جولة تعريفية عن الحديقة ومع الفريق القائم على هذه النجاحات وأسرار الكواليس، وما يدور خلف الأبواب المغلقة.

سر اللؤلؤة

> ياس ووتروورلد أبوظبي، هي حديقة الألعاب المائية الوحيدة في العالم بتصميم إماراتي، حيث يستند موضوعها على الثقافة الإماراتية وتراثها العريق في مجال الغوص على اللؤلؤ. وتقوم فكرة الحديقة الفريدة على أسطورة "اللؤلؤة المفقودة" التي تم نسج أحداثها خصيصاً لحديقة ياس ووتروورلد بهدف إحياء التراث الإماراتي الأصيل.

ألعاب المرح

> تضم الحديقة 45 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً، 5 منها لم تشهدها أي حديقة ألعاب مائية في العالم من قبل. ويستطيع زوار الحديقة من محبي المرح والتشويق الاستمتاع بالعديد من الألعاب الفريدة من نوعها، منها "دوامة" التي نالت جائزة أفضل لعبة مائية جديدة في العالم لعام 2013، وتعد أول لعبة إعصار في العالم بقوة هيدرومغناطيسية، بالإضافة إلى "بانديت بومبر" وهي أول أفعوانية تفاعلية في العالم تحتوي على مؤثرات الليزر والماء.

للاطلاع على المزيد من أسرار حديقة ياس ووتروورلد، تفاعلوا مع الحلقة 13 من #الفريق_ألفا "لؤلؤة الترفيه" واكتشفوا المزيد.