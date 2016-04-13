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جابر القرموطي وشريف مدكور و«الشربيني» و«شلبي» يلتقون مع المارد في إعلان فودافون

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جابر القرموطي وشريف مدكور و«الشربيني» و«شلبي» يلتقون مع المارد في إعلان فودافون جابر القرموطي وشريف مدكور و«الشربيني» و«شلبي» يلتقون مع المارد في إعلان فودافون

جابر القرموطي، وشريف مدكور، الشيف الشربيني، ومدحت شلبي

كتبت – إنجي لطفي

استعانت شركة فودافون لخدمات المحمول في حملتها الإعلانية الجديدة بمجموعة من الإعلاميين في مختلف القنوات، فمن قناة ONTV استعانت الشركة بالإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج “مانشيت”.

كما استعانت بالإعلامي مدحت شلبي، مقدم الاستديو التحليلي الرياضي، فضلًا عن مجموعة من الإعلاميين في قناة CBCسفرة، منهم الإعلامي شريف مدكور، مقدم برنامج ” شارع شريف”، والشيف الشربيني .

وصرحت مصادر لوكالة أنباء ONA، أن فكرة الإعلان تدور حول أن كل إعلامي من السابق الإشارة إليهم سيظهر على حدة مع المارد، حيث سيظهر كل إعلامي بشخصيته الحقيقية في الإعلان.

ويحاول كل إعلامي على حدة تعليم المارد كل مايتعلق بمجال العمل، والتخصص الذي يعمل فيه، سواء في مجال الطبخ والأكل مع الشيف الشربيني، أو مجال الرياضة مع مدحت شلبي، أو في مجال برامج قراءة مانشتات الصحف مع جابر القرموطي، أو مجال الترفيه مع شريف مدكور.

وأضافت المصادر، أن المارد سيعلن في نهاية الإعلان عن الخدمة الجديدة التي ستقدمها شركة فودافون.

ومن المقرر بدأ تصوير الإعلان يوم 22 أبريل المقبل، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد مكان التصوير.

 

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