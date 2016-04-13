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الليثي ناعيًا سيد زيان : فقدنا كوميديان كبير رسم البسمة على وجوهنا‎

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الليثي ناعيًا سيد زيان : فقدنا كوميديان كبير رسم البسمة على وجوهنا‎ الليثي ناعيًا سيد زيان : فقدنا كوميديان كبير رسم البسمة على وجوهنا‎

الإعلامي عمرو الليثي

نعى الإعلامي الدكتور عمرو الليثى، اليوم الأربعاء، الفنان الكوميدى الكبير، سيد زيان، والذى وفاته المنية بعد معاناة شديدة مع المرض استمرت عدة سنوات، قائلًا فقدنا كوميديان كبير طالما رسم البسمة على وجوهنا، داعياً المولى عز وجل ان يتغمده برحمته و يلهم اسرته الصبر والسلوان.

وقدم زيان العديد من الأعمال الرائعة لشاشة السينما، والمسرح، والتليفزيون، ومنها مسرحيات ” سيدتى الجميلة، العسكرى الأخضر، واحد ليمون والثانى ليمون ” وفى السينما ” أبناء الصمت، أريد حلا، عفوا أيها القانون، المتسول، ليلة ساخنة ” و للتليفزيون ” المال و البنون و العائلة و عمر بن العزيز و الرايا البيضا ” وغيرها من الأعمال الفنية.

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