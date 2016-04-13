دراسة: الإفراط فى الوجبات السريعة يعرضك للإصابة بالربو واضطرابات الهرمونات

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة، التحذير من المخاطر الصحية للأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة، وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من معهد ميلكن للصحة العامة فى أمريكا، أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الجاهزة باستمرار يصبحون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل مرضية عديدة.

وأوضح الباحثون أن هناك مخاطر صحية كبيرة محتملة بسبب الأغلفة والعبوات البلاستيكية التى يتم فيها حفظ هذه الوجبات، هذا بخلاف المخاطر الصحية للطعام نفسه، لافتين إلى أن الأغلفة البلاستيكية تسبب ارتفاع مستوى المواد الكيميائية الضارة بالدم بنسبة 40% ، ومن أبرزها مادة الفثالات، والتى تسبب الاضطرابات الهرمونية وترتبط بحدوث الإصابة بمشاكل صحية عديدة بداية من الربو وحتى التوحد.

>وكشفت الأبحاث أن العبوات التى يتم فيها حفظ الأطعمة الجاهزة والمشروبات المختلفة ترفع مستويات مادة البيسفينول، المعروفة بدورها فى رفع خطر الإصابة بالعقم والسمنة والسرطان على المدى البعيد.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Environmental Health Perspectives"، كما نشرت مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

- 4 أطعمة ومشروبات لتنظيف القولون وتطهيره

>

- 4 حصص طعام يوميا للطفل والبعد عن الأغذية الجاهزة للحماية من الأنيميا

>