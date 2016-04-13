بالصور.. "التبرع بالدم" ندوة بكلية التربية فى جامعة أسيوط

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية، ندوة عن أهمية التبرع بالدم، وذلك من خلال مبادرة " مصر خالية من فيروس سى"، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عادل النجدى عميد كلية التربية والدكتور محمد رياض وكيل الكلية لشئون البيئة.

وقال الدكتور عادل النجدى عميد كلية التربية، إن هذه المبادرة يقوم بتنفيذها المركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية بتمويل من مؤسسة مصر الخير والمصرية للاتصالات، من أجل التوعية بأهمية التبرع بالدم، وحتمية أن يكون الدم "آمن" ولا ينقل أى عدوى للمستفيدين، وأكد أن أحد أهم أهداف الندوة هو إعطاء الفرصة لطلاب كلية التربية للمشاركة فى محاربة "فيروس سى" الذى يعد عائقا كبيرا لعملية التنمية فى مصر.

وأضاف هانى حلمى مدير المركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية بأهمية الندوة للمجتمع ككل، وأثنى على جهود جميع الأطراف المشاركة فيها، ومشيدا بحرص الطلاب على الحضور والمشاركة الفاعلة فى خدمة المجتمع، ومشيراً إلى أن المركز الذى يعتمد على الشباب حديثى التخرج وتأهيلهم بعد التدريب الميدانى والعمل التطوعى لتأهيلهم كقيادات تعمل فى هذا المجال.

وأضافت الدكتورة سارة سرى مسئول طب وقائى، أن مبادرة "مصر خالية من فيروس سى" تسعى إلى توفير الدم لمحتاجيه، والتأكد فى نفس الوقت من سلامته، ولذلك يتم العمل فيها من خلال 3 محاور هى؛ الدم الآمن، والمنشأ الآمن، والتوعية الصحية، ولتحقيق ذلك فقد تم ربط بنوك الدم إلكترونياً، وتوفير أدق وسائل تحليل الدم، وتطوير بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وتشجيعاً للطلاب على التبرع بالدم قدم الدكتور مايكل فوزى شرحاً مفصلاً عن عملية نقل الدم وأهميتها وأهمية الدم لجسم الإنسان، وعن أهمية مشروع خدمات نقل الدم القومية الذى يقدمه المركز الإقليمى لنقل الدم من خلال 24 فرعا بمختلف المحافظات، والذى يطلق سيارات حملات التبرع بالدم فى جميع أنحاء الجمهورية، كما أشار إلى أن المركز كان قد دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتحقيق أكبرعدد من المتبرعين بالدم خلال 8 ساعات وذلك يوم 27/2/2016.

وأن هناك ربطا بين التبرع بالدم ومحاربة الفيروس، فالتبرع المنتظم بالدم وإجراء تحاليل الدم للمتبرع كل 3-4 شهور تؤدى إلى التشخيص المبكر لفيروس سى إن وجد، والبدء فورا فى تلقى العلاج، مما يكون له أكبر الأثر فى الشفاء منه وفى أسرع وقت ممكن، وقد أعقب الندوة حملة للتبرع بالدم شارك فيها العديد من الطلبة والطالبات من مختلف كليات الجامعة.

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