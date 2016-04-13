ليلة_الأبطال – رغم قلة الحظوظ.. 5 أرقام تدعم بنفيكا أمام بايرن ميونيخ

إيقاف المهاجم الأساسي جوناس، وعدم جاهزية نيكولاس جايتان بشكل كامل، وحظوظ ضئيلة لبنفيكا في المرور لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بنفيكا خسر أمام بايرن ميونيخ 1-0 في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال قبل أسبوع على أليانز أرينا، إلا أنه يدخل مواجهة ملعب (دا لوش)، أو النور مدعوما بخمسة أسباب قد ترجح كفته على فريق المدرب بيب جوارديولا.

رقم ثابت

بنفيكا لعب 4 مباريات على أرضه خلال النسخة الحالية لدوري الأبطال، وسجل فيهم كلهم.

ضعف بايرن خارج الديار

بايرن لم يفز في أخر 6 مباريات إقصائية خاضها خارج أرضه في دوري الأبطال. تعادل 3 وخسر 3.

الرحلة الأخيرة للبرتغال

أخر مرة أتى فيها بايرن لمقابلة فريق برتغالي، كان عندما واجه بورتو في ربع نهائي النسخة الماضية، وخسر المواجهة بنتيجة 3-1.

حاجز ربع النهائي

منذ خروج بنفيكا أمام تشيلسي في ربع نهائي دوري الأبطال 2012، لم يخرج أبدا من ربع نهائي أي بطولة أوروبية. الأولى كانت في الدوري الأوروبي 2013 حيث تخطى نيوكاسل في طريقه لوصافة البطولة، والثانية كانت أمام ألكمار الهولندي في طريقه للوصافة أيضا.

رقم عادي

أرقام بنفيكا أمام الفرق الألماني في ملعب النور ليست سيئة للدرجة. فاز مرة وخسر مرة وتعادل مرة.