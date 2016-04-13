الصحة العالمية تحذر من قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية

أطلقت "مارجرت – شان" المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية تحذيرا جديدا للتحرك السريع، من أجل مكافحة البكتريا التى أصبحت قادرة على مقاومة مختلف المضادات الحيوية والتى تضرب الجهاز التنفسى وجهاز المسالك البولية والجلد بعد أن ثبت أن هذه البكتريا لديها القدرة على مقاومة البنسلين والمطورة العنقودية التى تقاوم "المبتيسيلين" والبكتريا المعوية التى تضرب الجهاز الهضمى لدى الإنسان والحيوان مثل إنزيمات "البيتا – كتاماز" التى تنتجها بعض البكتيريا والتى تقاوم المضادات وهذه المقاومة توجد لدى المرضى اليونانيين والإيطاليين ودول أوروبا الشرقية .

وقد حدد المعهد الفرنسى لمراقبة الحالة الصحية أن هناك 158 ألف مريض فرنسى سنويا مرتبط الالتهاب لديهم بسبب البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية و12 ألف يموتون بسبب هذه المقاومة فى 2015 وأوضح الطبيب الفرنسى "باتى" أن الإجراءات اللازمة لمقاومة الإنسان هذه البكتيريا الشرسة هى غسل الأيدى التى يتجاهلها كثير من المواطنين.

وأضافت مديرة الصحة العالمية أن السوبر – بكتريا تهاجم المستشفيات ومركز الصحة فى مختلف دول العالم لذلك يجب التحرك السريع لمواجهة هذه البكتيريا.

ففى الصين اكتشف الباحثون لدى الخنزير والإنسان نوع من البكتريا التى تحمل "جين" قادر على إيقاف مفعول بعض المضادات الحيوية.

ويطالب البروفسور الفرنسى "جارليه" بالاهتمام بمكافحة البكتيريا التى تقاوم المضادات الحيوية بنفس المستوى الذى يكافح به العالم الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية.

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