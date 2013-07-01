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مرسي في إنجلترا

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مرسي في إنجلترا مرسي في إنجلترا

ضم فريق شيسترفيلد الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، اللاعب صاحب الأصول المصرية سام مرسي.

وقال مرسي في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "أعلم جيدا طموحات شيسترفيلد، واتمنى أن أكون جزء منها."

وبدأ مرسي مسيرته في أكاديمية ولفرهامبتون، قبل الانتقال إلى بورت فالي الذي وقع معه أول عقد احترافي عام 2010.

وأضاف مرسي "أعلم جيدا المدير الفني لشيسترفيلد منذ سنوات، كما أنه صاحب الدور الأبرز لضمي وعقد تلك الصفقة."

ويقول باول كوك المدير الفني لشيستر فيلد عن مرسي "أنه لاعب وسط مدافع عنيد، يستطيع الاحتفاظ بالكرة وإرسالها للأمام دائما."

وأكمل كوك "حينما علمنا بفسخ تعاقده مع ناديه القديم وأنه بات متاحا، قمنا بتحريك الأرض والسماء لضمه."

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فيديو اليوم السابع