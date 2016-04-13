آل عمير مشرفاً على مستشفى الملك عبدالله ببيشة

بيشة - سعيد معيض

باشر د. صالح بن هادي آل عمير مهام عمله مشرفاً عاماً على مستشفي الملك عبدالله بمحافظة بيشة بعد أن صدر مؤخرا قرار بتعيينه في هذا المنصب. ويعد آل عمير من الكفاءات الصحية والإدارية المميزة حيث يحمل شهادة الدكتوراه في إدارة التغيير من جامعة كوينزلاند في استراليا، وكان يعمل سابقاً مديرا لإدارة التدريب والتطوير بالإدارة العامة للتمريض بوزارة الصحة.