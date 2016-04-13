الدفاع المدني يباشر حالات احتجاز لأشخاص ومركبات في الرياض

باشرت غرفة العمليات بالدفاع المدني بلاغات حول احتجاز أشخاص وتعطل مركبات في تجمعات مياه بمواقع مختلفة من مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ومعالي مدير الدفاع المدني الفريق سليمان العمر ومتابعة ميدانية من مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عايش الطلحي.

وعملت فرق طوارئ أمانة مدينة الرياض ودوريات المرور على مباشرة المواقع، وتحويل بعض الطرق مؤقتًا بسبب تجمعات المياه، وبلغ عدد المكالمات الواردة لغرفة القيادة والتحكم بالرياض (4193) بلاغًا، شملت احتجاز أشخاص ومركبات.

كما تلقت فرق الدفاع المدني بالمحافظات التابعة لمدينة الرياض بلاغات احتجاز (26) شخصًا و(56) مركبة تم التعامل معها جميعاً.

وبين المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي أن اللجنة الفورية للدفاع المدني باشرت أعمالها ومهامها في تسخير إمكانات الجهات المعنية في أعمال الدفاع المدني, ولازالت فرق الدفاع المدني في حالة مباشرة لعدد من البلاغات التي ترد جراء موجة الأمطار.