حبس عنتيل المنوفية 5 سنوات لترويجه المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار احمد عبد الرحمن همام، وعضوية المستشارين أحمد محروس مبارك، السيد عبد الباقى وأمانه سر هانى خطاب بمعاقبة محمد خليل، الشهير بالعنتيل بالسجن المشدد 5 سنوات لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة.

ترجع أحداث القضية إلى شهريناير 2016، حيث تمكنت مباحث قويسنا تحت إشراف اللواء جمال شكر مدير مباحث المنوفية، والعميد ياسر زهنى رئيس مباحث المديرية والعقيد حسين غنيم مفتش المباحث وبرئاسة المقدم رأفت نصار ومعاونوه النقباء مصطفى حسانين ومصطفى داوود ونصر موسى وبسام صالح وعبدالله الميت، من ضبط المدعو خليل أحمد ابراهيم وشهرته خليل العنتيل، والمقيم أجهور الرمل دائرة المركز، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش و3 طلقات لنفس السلاح المضبوط، و2 طربة حشيش وكذا 28 قطعة حشيش (صابع)، و2 هاتف محمول ومبلغ مالى.

يعد المتهم المضبوط من أخطر العناصر الإجرامية بدائرة المركز، وصادر ضده قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره فى قضايا سلاح نارى.

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