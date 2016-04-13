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بالصور..تظاهر أولياء أمور تلاميذ مدرسة"فيوتشر"احتجاجا على اغتصاب5 أطفال

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بالصور..تظاهر أولياء أمور تلاميذ مدرسة"فيوتشر"احتجاجا على اغتصاب5 أطفال بالصور..تظاهر أولياء أمور تلاميذ مدرسة"فيوتشر"احتجاجا على اغتصاب5 أطفال
نظم عدد من أولياء أمور مدرسة future british الدولية، وقفة احتجاجية الآن اعتراضا على جريمة هتك عرض 5 أطفال فى عمر 3 سنوات، التى حدثت فى المدرسة منذ أيام على يد فرد أمن.

وأكدت ريمان أحدى أولياء الأمور بالمدرسة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأمهات قاموا بالتظاهر اليوم أمام المدرسة لإعلانهم الرفض التام لما حدث وتضامنا مع الأطفال الأبرياء والمطالبة بإقالة جميع المديرين.

وأوضحت ريمان أنهم متواجدون الآن أمام فرع المدرسة بشارع ذاكر حسين فى مدينة نصر، وسيتوجهون بعد قليل إلى فرع المدرسة الرئيس لسحب أوراق أبنائهم بشكل نهائى للمدرسة، مطالبين بالتصعيد ومحاكمة المسئولين عن الجريمة.

يذكر أنه تم اغتصاب 5 أطفال فى المدرسة بينهم طفلة لا يتعدى أعمارهم 3 أعوام من قبل فرد أمن قام باستدراجهم فوق سطح المبنى ليمارس جريمته فى غياب تام عن علم المسئولين بالمدرسة.


>وقفة اولياء أمور مدرسة فيوتشر (1)

وقفة اولياء أمور مدرسة فيوتشر (2)

وقفة اولياء أمور مدرسة فيوتشر (3)

وقفة اولياء أمور مدرسة فيوتشر (4)

وقفة اولياء أمور مدرسة فيوتشر (5)

وقفة اولياء أمور مدرسة فيوتشر (6)

وقفة اولياء أمور مدرسة فيوتشر (7)

وقفة اولياء أمور مدرسة فيوتشر (8)

وقفة اولياء أمور مدرسة فيوتشر (9)

وقفة اولياء أمور مدرسة فيوتشر (10)

وقفة اولياء أمور مدرسة فيوتشر (11)

وقفة اولياء أمور مدرسة فيوتشر (12)

وقفة اولياء أمور مدرسة فيوتشر (13)


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