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بدء توافد ممثلى فئات المجتمع للقاء السيسى بقصر الاتحادية

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بدء توافد ممثلى فئات المجتمع للقاء السيسى بقصر الاتحادية بدء توافد ممثلى فئات المجتمع للقاء السيسى بقصر الاتحادية
بدأ منذ قليل، توافد عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والسياسيين، على قصر الاتحادية بمصر الجديدة، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث الأوضاع الداخلية والخارجية، في إطار لقاءات الرئيس مع كافة أطياف وممثلى الشعب، وهو اللقاء المقرر عقده فى الحادية عشر من صباح اليوم.

ودعت مؤسسة الرئاسة عشرات الأشخاص للقاء اليوم، ومنهم محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ومن بين المدعوين أيضا، رؤساء الهيئات البرلمانية، ومجموعة من شباب البرلمان.

وقالت المصادر، إنه تم اختيار إعلاميين من كل قناة طبقا لترشيحات القناة، ولم تفرض رئاسة الجمهورية شخصيات بعينها من الإعلاميين، كما يحضر اللقاء عدد من رؤساء تحرير الصحف، حيث ويشارك فى اللقاء أيضا عدد من شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.


>- 5 قضايا على مائدة لقاء السيسي بالهيئات البرلمانية ضمن ممثلى الشعب غدًا.. أبرزها: قضية "تيران وصنافير".. وأزمة سد النهضة.. وملف مقتل ريجيني.. وبهاء أبو شقة: نتوقع إصدار الرئيس للائحة البرلمان خلال أيام
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مصر 365

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