"الداخلية" تقتحم بؤرا إجرامية وتضبط 122 ألف هارب من أحكام خلال أسبوع

أسفر اقتحام قوات الأمن بإشراف اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية رئيس الامن العام، لعدة بؤرة إجرامية لملاحقة الخارجين عن القانون والعناصر الاجرامية، خلال أسبوع، عن ضبط 526 قطعة سلاح نارى بينها 3 رشاشات، و 80 بندقية آلية و9 بندقية مششخنة.

كما تم ضبط 135 بندقية غير مششخنة و 50 طبنجة و249 فرد محلى الصنع و5131 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و122 ألف هارب من أحكام.

الأمن العام يضبط 66 قطعة سلاح نارى و23 ألف هارب من أحكام قضائية متنوعة

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