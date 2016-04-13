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قبرص: خاطف الطائرة المصرية طلب اللجوء السياسي

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قبرص: خاطف الطائرة المصرية طلب اللجوء السياسي قبرص: خاطف الطائرة المصرية طلب اللجوء السياسي

مختطف الطائرة المصرية – أرشيفية

قال وزير الداخلية القبرصي، سقراط هاسيكوس، إن الرجل الذي اعترف باختطافه للرحلة الداخلية التابعة لشركة “ للطيران”، وتحويلها إلى قبرص طلب حق اللجوء السياسي.

وصرح هاسيكوس، اليوم، لـ”أسوشيتد برس”، بأن طلب اللجوء الذي تقدم به سيف الدين مصطفى (59 عاما)، سيتم فحصه قبل النظر في طلب السلطات المصرية تسليمه.

فيما قال النائب العام القبرصي، كوستاس كليريدس، إن مصطفى يقاوم تسليمه، وأوكل محاميا.

وانتهت عملية الاختطاف الشهر الماضي بسلام بعد 6 ساعات من إجبار مصطفى، الذي وصفته السلطات القبرصية بأنه “غير مستقر نفسيا”، طائرة إيرباص إيه 320 على الهبوط في مطار لارنكا القبرصي بتهديده بتفجيرها بحزام ناسف وهمي.

وألقي القبض على مصطفى عند نزوله من الطائرة بعد أن تم الإفراج عن جميع الركاب الـ72 وأفراد الطاقم.

 

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