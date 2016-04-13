المقاصة لـ في الجول: الفوز على دجلة يعيدنا للمنافسة

قال حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر للمقاصة إن مواجهة فريقه لوادي دجلة مهمة لإن الفوز بها يعيد بالفريق لأجواء المنافسة على قمة الدوري.

ويلتقى فريق مصر للمقاصة مع فريق وادي دجلة يوم الجمعة ضمن الجولة الـ24 للدوري.

وتابع إبراهيم لـFilGoal.com "نتعامل مع كل مباراة على حدة، وحاليا نركز في الدوري بلقاء وادي دجلة".

وأضاف "اتفقنا مع اللاعبين على تلك الرؤية، وطالبنا بأن يكون التركيز متوازن بين الدوري والكونفدرالية".

وأوضح المدرب العام "نحن لا نركز على بطولة ونترك الثانية، لأن كلاهما مهم ويساعد على تحقيق انطلاقة لنادي مصر للمقاصه".

وأتم "لا نستطيع أن نترك بطولة من أجل أخرى، وسنعمل على عودة إنطلاقة المقاصة في الدوري".

ويحتل المقاصة المركز السادس في جدول الدوري بـ36 نقطة، فيما يحتل دجلة المركز التاسع بـ35 نقطة.