أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المقاصة لـ في الجول: الفوز على دجلة يعيدنا للمنافسة

Google+ Print
المقاصة لـ في الجول: الفوز على دجلة يعيدنا للمنافسة المقاصة لـ في الجول: الفوز على دجلة يعيدنا للمنافسة

قال حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر للمقاصة إن مواجهة فريقه لوادي دجلة مهمة لإن الفوز بها يعيد بالفريق لأجواء المنافسة على قمة الدوري.

ويلتقى فريق مصر للمقاصة مع فريق وادي دجلة يوم الجمعة ضمن الجولة الـ24 للدوري.

وتابع إبراهيم لـFilGoal.com "نتعامل مع كل مباراة على حدة، وحاليا نركز في الدوري بلقاء وادي دجلة".

وأضاف "اتفقنا مع اللاعبين على تلك الرؤية، وطالبنا بأن يكون التركيز متوازن بين الدوري والكونفدرالية".

وأوضح المدرب العام "نحن لا نركز على بطولة ونترك الثانية، لأن كلاهما مهم ويساعد على تحقيق انطلاقة لنادي للمقاصه".

وأتم "لا نستطيع أن نترك بطولة من أجل أخرى، وسنعمل على عودة إنطلاقة المقاصة في الدوري".

ويحتل المقاصة المركز السادس في جدول الدوري بـ36 نقطة، فيما يحتل دجلة المركز التاسع بـ35 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"