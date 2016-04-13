مطار شرم الشيخ يستقبل 1833 سائحا على متن 20 رحلة دولية ومحلية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الاربعاء، 20 رحلة دولية على متنها 1833سائحا من مختلف الجنسيات.

وأكد عصام خضر، مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ من 20% والمحافظة 19%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 11رحلة دولية طيران على متنها 1209سائحاً من مختلف الجنسيات و11 رحلة داخلية على متنها 624 سائحاً مصرياً بإجمالى 1833سائحاً، فيما غادر مطار شرم الشيخ 1814سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 461 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة، كما غادر المنفذ 269 سائحا.

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