سقوط حاوية فى انقلاب شاحنة بمدخل كوبرى الرسوة ببورسعيد

شهد الطريق العام بمحافظة بورسعيد حالة من الشلل المرورى بسبب انقلاب شاحنة تحمل حاوية 40 قدما بمدخل كوبرى الرسوة ببورسعيد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية ورجال الإنقاذ وتم السيطرة وفتح الطريق أمام المركبات دون حدوث أية خسائر بشرية.

وأكد مصدر أمنى أن الحادث نتيجة خلل بإحدى عجلات السيارة، أدى إلى انحرافها وانقلابها وسقوط الحاوية دون حدوث إصابات، وتحرر المحضر وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب لجنة فنية من إدارة مرور بورسعيد لمعاينة السيارة وضبط السائق لمباشرة التحقيق.

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