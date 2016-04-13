أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس شركة مياه القناة يوزع شهادات ورشة استخدام المياه المعالجة فى الزراعة

Google+ Print
رئيس شركة مياه القناة يوزع شهادات ورشة استخدام المياه المعالجة فى الزراعة رئيس شركة مياه القناة يوزع شهادات ورشة استخدام المياه المعالجة فى الزراعة
قام اللواء محمود طه عيد اللطيف رئيس شركة محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى بتوزيع شهادات ورشة عمل استخدامات المياه المعالجة فى الزراعة والرى، والتى تواصلت أعمالها لليوم التالى والمنفذة من قبل الاتحاد الأوروبى لمشروع إعداد القادة بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه فى مجال التشغيل والصيانة للشركات التابعة لها، من خلال محطات المعالجة بالشركات، ودور التشغيل والصيانة فى هذه المحطات كمحور هام فى عمل تلك المحطات.

وقال عادل عبد المنعم المتحدث الإعلامى للشركة، إن اللواء محمود طه رئيس الشركة أبدى تأييده لنجاح تلك الورش التى تساهم فى الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستخدام الآمن للمياه المعالجة، كما تحدث عن مشروع وحدة المعالجة بقرية الجزيرة بالقنطرة غرب التى طالب اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية أن تكون وحدة معالجة متكاملة.

وأشار عبد المنعم إلى أنه تم التنسيق بين الجانب الألمانى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستخدام الآمن للمياه المعالجة، حيث تم تدبير الاعتمادات الخاصة بذلك.


> - بالصور..انطلاق فعاليات ورشة استخدامات المياه المعالجة بالكود المصرى فى الإسماعيلية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365