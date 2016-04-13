رئيس شركة مياه القناة يوزع شهادات ورشة استخدام المياه المعالجة فى الزراعة

قام اللواء محمود طه عيد اللطيف رئيس شركة محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى بتوزيع شهادات ورشة عمل استخدامات المياه المعالجة فى الزراعة والرى، والتى تواصلت أعمالها لليوم التالى والمنفذة من قبل الاتحاد الأوروبى لمشروع إعداد القادة بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه فى مجال التشغيل والصيانة للشركات التابعة لها، من خلال محطات المعالجة بالشركات، ودور التشغيل والصيانة فى هذه المحطات كمحور هام فى عمل تلك المحطات.

وقال عادل عبد المنعم المتحدث الإعلامى للشركة، إن اللواء محمود طه رئيس الشركة أبدى تأييده لنجاح تلك الورش التى تساهم فى الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستخدام الآمن للمياه المعالجة، كما تحدث عن مشروع وحدة المعالجة بقرية الجزيرة بالقنطرة غرب التى طالب اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية أن تكون وحدة معالجة متكاملة.

وأشار عبد المنعم إلى أنه تم التنسيق بين الجانب الألمانى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستخدام الآمن للمياه المعالجة، حيث تم تدبير الاعتمادات الخاصة بذلك.

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