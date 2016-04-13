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فتح باب التقديم لتوزيع 1600 فدان على شباب الخريجين بالداخلة

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فتح باب التقديم لتوزيع 1600 فدان على شباب الخريجين بالداخلة فتح باب التقديم لتوزيع 1600 فدان على شباب الخريجين بالداخلة
قال سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد، إن رئاسة المركز بدأت فى تلقى طلبات حجز 1600 فدان سيتم تخصيصها لصالح 320 شاب لزراعتها فى مدينة موط حيث يتم تلقى الاوراق بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة فى مدينة موط على مدار 60 يوم حتى يوم 13 يونيو المقبل.

وأضاف محمود، فى بيان له اليوم، أنه سيتم تخصيص 5 فدان لكل شاب فى منطقة جنوب طريق المطار فى مدينة موط حيث تم الانتهاء من توصيل الكهرباء لـ8 آبار زراعية حيث يروى كل بئر 200 بنظام نظم الرى المطور خلال زراعة المساحة المخصصة والا يكون ىالمستفيد قد سبق له الحصول على مساحات زراعية فى وقت سابق من أى جهة.


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