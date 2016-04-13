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موقع عبرى: نقل شقيق أبو مازن من قطر إلى إسرائيل للعلاج من مرض السرطان

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موقع عبرى: نقل شقيق أبو مازن من قطر إلى إسرائيل للعلاج من مرض السرطان موقع عبرى: نقل شقيق أبو مازن من قطر إلى إسرائيل للعلاج من مرض السرطان
ذكر موقع "واللا" الإسرائيلى أن "أبو لؤى" شقيق الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن المريض بالسرطان يعالج حاليا بمستشفى "اسوتا" بتل أبيب.

ونقل الموقع عن مسئولين إسرائيليين قولهم أنه تم نقل شقيق أبو مازن من إحدى المستشفيات فى قطر إلى إسرائيل لعلاجه نظرا لتدهور حالته الصحية.

وقال الموقع إنها لم تكن المرة الأولى التى يعالج فيها أحد من أسرة الرئيس الفلسطينى فى إسرائيل، حيث تم علاج زوجته وصهره وأخرون.

وأشار الموقع إلى أن القيادى الفلسطينى بمنظمة التحرير الفلسطينية محمد دحلان تلقى علاج هو الأخر فى مستشفى "اخى لوف" بتل أبيب.


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